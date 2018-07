AT&T promete serviço de dados patrocinado nos próximos meses

A empresa disse que irá anunciar detalhes nesta segunda-eira, em uma conferência de desenvolvedores da AT&T durante o Consumer Electronics Show, em Las Vegas. A oferta vai deixar patrocinadores subsidiarem as tarifas de dados de consumidores, que ficaram gradualmente mais caras nos últimos anos com as empresas de telefonia móvel cobrando a navegação na web com base na quantidade de dados que seus clientes baixam.

A A&T, segunda maior operadora móvel dos Estados Unidos, comparou a oferta com o serviço de telefonia de 0800, em que empresas, como floriculturas, pagam por chamadas recebidas visando atrair consumidores.

A companhia vai começar com ofertas de empresas como uma seguradora de saúde, uma empresa de publicidade e uma empresa de software, mas pode expandir a proposta para empresas de setores que vão da mídia ao varejo.

A AT&T e sua rival Verizon Wireless têm falado há dois anos sobre a ideia de oferecer dados patrocinados, mas os planos têm se materializado lentamente, com as operadoras procurando parceiros e trabalhando a melhor maneira de oferecer o serviço.