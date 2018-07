AT&T restituirá clientes por cobrança indevida

O pagamento ocorre depois que a Comissão Federal de Comunicações (FCC) norte-americana investigou queixas de que a segunda maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos pode ter transferido assinantes a planos de dados mais caros sem o consentimento deles.

A companhia concordou em restituir o dinheiro pago a mais pelos assinantes de planos de telefonia móvel que tiveram seus pacotes alterados, anunciou a FCC em comunicado na terça-feira.

A AT&T informou que menos de 0,03 por cento de seus clientes tiveram seus planos alterados por engano, um erro descoberto em 2010. A empresa reembolsou os clientes que a contataram sobre o problema.

"Com base em uma revisão de nosso processo de restituição, acreditamos que a vasta maioria dos clientes prejudicados pelo erro de cobrança já tenham sido ressarcidos", declarou a empresa.

A FCC iniciou sua investigação no ano passado. A mudança resultou em gastos adicionais de até 25 a 30 dólares mensais, a depender do volume de uso de dados, informou o órgão regulador do setor.

Isso "devolve dólares preciosos ao consumidor --que tem direito a eles", disse Michele Ellison, que comanda a divisão de fiscalização da FCC. "Encorajamos fortemente os assinantes da AT&T a conferirem suas contas e contatar a empresa caso identifiquem qualquer cobrança adicional relacionada a tráfego de dados".

Como parte de um acordo com a FCC, a AT&T prometeu treinar melhor seus vendedores, notificar os usuários quanto a mudanças e estudar seus registros para identificar clientes elegíveis para reembolso em função de cobranças indevidas.