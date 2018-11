Atingidos por estiagem, SC e RS têm chuvas hoje Um ciclone extratropical se afasta mais para o oceano a leste do Uruguai, mas ainda deverá causar ventos e chuvas principalmente no litoral do Rio Grande do Sul, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O fenômeno traz pancadas de chuva, com possibilidade de temporais isolados na região Sul, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, as chuvas serão isoladas com trovoadas, sendo que no sudoeste a partir da tarde o céu estará nublado. Diversas cidades de Rio Grande do Sul e Santa Catarina decretaram emergência nas últimas semanas por conta da estiagem.