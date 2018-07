Atirador abre fogo e mata 9 em escola técnica na Finlândia

Um homem armado abriu fogo em uma escola técnica na pequena cidade de Kauhajoki, no oeste da Finlândia, e deixou pelo menos nove mortos nesta terça-feira. Segundo a polícia, o atirador tem cerca de 20 anos e era estudante na instituição vocacional. Ele está no hospital. Tiros de pistola automática foram ouvidos durante o incidente. Uma testemunha descreveu a cena em que uma mulher coberta em sangue fugia do prédio da escola aos gritos. Policiais evacuaram o prédio da escola e outros em volta. A instituição tem cerca de 250 alunos, disse à BBC o prefeitos da cidade, Antti Rantakokko. Policiais estão investigando se um vídeo postado no YouTube contendo imagens de um jovem praticando tiro ao alvo em Kauhajoki, um povoado a cerca de 300 quilômetros de Helsinque, seria uma mensagem do jovem atirador. Em novembro, outro jovem armado matou oito pessoas em um episódio semelhante na escola secundária de Jokela, no sul da Finlândia. Depois, atirou em si mesmo, vindo a falecer no hospital. Antes do incidente, o atirador postou diversas mensagens no site YouTube, em que indicava uma fascinação por armas e por uma ideologia de extrema-direita. Este incidente foi o primeiro episódio do tipo já registrado em uma escola finlandesa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.