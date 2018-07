Atirador abre fogo em escola e mata treinador de futebol americano

Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira em uma escola pública em Parkesburg, no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, e matou um treinador de futebol americano da instituição de ensino.

Segundo informações das autoridades do condado de Butler, o ataque ocorreu por volta das 8h no horário local (10h, no horário de Brasília). O atirador atingiu o treinador na sala de ginástica da escola de ensino médio Aplington-Parkesburg.

Um porta-voz do condado disse à BBC Brasil que cerca de 50 estudantes estavam presentes na escola na hora do ataque. Nenhum aluno ficou ferido.

O site de notícias WCF Courier, da região de Butler, cita o xerife Jason Johnson para afirmar que um jovem de 24 anos de idade está sob custódia da polícia por suspeita de envolvimento com os disparos.

O treinador Ed Thomas, que morreu aos 58 anos da idade, havia recebido da NFL (liga profissional de futebol americano) o prêmio de melhor treinador do ensino médio em 2005. Thomas foi técnico de diversos jogadores que atualmente jogam na NFL.

O governador do Estado de Iowa, Chet Culver, que também já atuou como treinador de futebol americano em escolas de ensino médio, afirmou que ficou "chocado e entristecido com a morte de Thomas".

"O grupo de treinadores do Estado e da nação sofreu uma grande perda", disse o governador, em um comunicado. "Espero que possamos continuar aprendendo com seu exemplo." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.