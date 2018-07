Atirador da Aclimação tem noite tranquila na cadeia O administrador de empresas Fernando Behmer Cesar de Gouveia Buffolo, de 33 anos, preso na quinta-feira após ferir quatro pessoas com tiros e se trancar na casa de uma amiga por cerca de nove horas, na Aclimação, passou uma noite tranquila na cadeia, de acordo com um carcereiro do 31º DP (Vila Carrão), na zona leste de São Paulo. Considerado uma pessoa com esquizofrenia pela família, Gouveia não teve qualquer tipo de surto, dormiu normalmente, fez todas as refeições e se manteve calado na cela, disse o funcionário. Ele dividiu o espaço com um professor.