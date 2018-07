Atirador da Noruega é acusado de terrorismo e assassinato O homem anti-islâmico que chocou a Noruega no ano passado com um ataque a bomba e um massacre a tiros foi formalmente acusado nesta quarta-feira de terrorismo e assassinato premeditado de 77 pessoas, no momento em que as autoridades se preparam para o início do julgamento no próximo mês.