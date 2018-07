Atirador fere três pessoas na Liberdade, no centro de SP Depois de atirar a esmo pela rua e atingir três pessoas, um homem é cercado por policiais militares na Rua Castro Alves, 100, bairro da Liberdade, no centro de São Paulo. O suspeito está dentro de um sobrado e PMs negociam sua rendição. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) acompanha as negociações.