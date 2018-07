Atirador mata 14 em estreia de Batman no Colorado

Um atirador abriu fogo durante a estreia do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, na madrugada desta sexta-feira no estado americano do Colorado.

O incidente ocorreu durante uma sessão especial, que teve início à meia-noite, em um conjunto de salas de cinema no subúrbio de Denver.

Segundo o chefe de polícia Dan Oates, 14 pessoas teriam sido mortas e 50 estariam feridas.

Testemunhas dizem que o atirador estava mascarado e lançou uma bomba com um gás não identificado antes de abrir fogo contra a multidão.

Uma testemunha que estava dentro da sala atacada, chamada Pam, disse que 30 ou 40 minutos depois do início do filme um homem entrou pela porta direita que ficava perto da primeira fila.

"Ele atirou no ar, então comeceu a ouvir o 'bang, bang, bang' de um revolver. Eu engatinhei, abaixada entre a fila de cadeiras, e por sorte estava perto da saída, então consegui escapar rapidamente. Ouvi mais tiros à medida que fugia", disse a testemunha. "Tenho quase certeza que ele estava usando uma máscara. Ele jogou um cilindro para o alto, podia ser uma bomba de gás, ou de gás lacrimogêneo", disse ela à BBC.

Outra testemunha disse à rede de TV americana CNN que "o atirador subiu calmamente as escadas (da sala de cinema) atirando em quem aparecia pela frente".

Hayden Miller, que estava ao lado do local do atentado, disse à TV KUSA que primeiro ouviu uma explosão, depois muitos gritos.

Miller, da mesma forma que outras testemunhas, pensou que o barulho fosse parte do filme.

Segundo a polícia local, um suspeito estaria sendo interrogado sobre o atentado, mas sua identidade não foi revelada.

Um homem teria sido preso nas proximidades do cinema com uma pistola e um fuzil e teria dito para os policiais que tinha mais explosivos estocados em casa.

Informações sobre um segundo suspeito não foram confirmadas por Oates.