Atirador mata 20 pessoas em mesquita no norte da Nigéria

O ataque aconteceu numa vila remota chamada Dogo Dawa, no estado de Kaduna, disse Abdullahi Muhammad, governante tradicional e conselheiro do Birnin Gwari, uma área do governo local que é vizinha à vila.

Imediatamente após o ataque, nenhum grupo havia assumido a autoria dos disparos.

Como boa parte do norte da Nigéria, Kaduna é atormentada por uma insurgência liderada pela seita radical islâmica Boko Haram.

Eles usualmente atacam forças de segurança do governo, autoridades governamentais ou cristãos, mas já atacaram clérigos muçulmanos e mesquitas no passado.

(Por Garba Mohammed)