Atirador mata seis e fere dois em Washington

Um homem se entregou à polícia na terça-feira após matar seis pessoas a tiros e ferir duas no Estado americano de Washington. O incidente, que ocorreu em diferentes localidades do noroeste do Estado, acabou com uma perseguição policial em alta velocidade. Entre os mortos está um vice-xerife que havia sido chamado para resolver uma confusão em uma casa no condado de Skagit, ao norte de Seattle. Ao perceber que ele não retornava as chamadas de rádio da central, seus colegas se dirigiram ao local. Ao chegar à casa, encontraram o corpo do xerife ao lado de uma outra vítima. A poucos metros dali, acharam mais dois corpos e um outro foi localizado em uma rua das redondezas. De acordo com a correspondente da BBC no Estado de Washington Rachel Harvey, os policiais conseguiram rastrear o caminho do atirador e o seguiram em um veículo de alta velocidade. Durante a perseguição, o homem disparava a esmo e acertou um motorista, matando-o. A caça ao atirador terminou quando ele, inesperadamente, parou em um posto policial e se entregou. Ainda de acordo com a repórter da BBC, nem o homem nem as vítimas foram identificados até agora. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.