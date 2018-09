Atirador mata um e deixa outro ferido em Orlândia-SP Dois homens foram baleados na tarde de hoje em Orlândia, na região de Ribeirão Preto. O marceneiro Cléber Rodrigues Marcussi, de 30 anos, e Matheus Lucas de Oliveira, de 25 anos, foram atingidos por tiros disparados por um homem que estava numa moto, quando voltavam para o trabalho depois do almoço. Marcussi morreu no local. Oliveira ficou ferido numa das pernas, sem risco de morte. A polícia tenta prender o atirador, que já foi identificado. O motivo do crime teria sido uma rixa pessoal com a vítima.