Atirador mata um e fere pedestre na Santa Cecília

O dono do estabelecimento afirmou, em depoimento no 77º Distrito Policial, de Santa Cecília, que estava na cozinha quando ouviu os disparos. Ao chegar no salão do bar encontrou um homem pardo, com uma tatuagem nas costas, caído e ensanguentado. A vítima, ainda não identificada e que estava em posse de um cartão bancário em nome de Paulo César Silva Reis, morreu quando era atendida na Santa Casa.

Um dos tiros disparados atingiu a perna de Maria José Ribeiro, de 51 anos, que passava em frente ao bar no momento do crime. A mulher também foi levada para a Santa Casa e está fora de perigo. Não se sabe ainda se o suposto cliente foi vítima de um homicídio premeditado ou se teria reagido a um assalto.