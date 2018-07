Atirador misterioso inibe assalto em São Paulo

A quadrilha, em duas motos, chegou ao estabelecimento, localizado na altura do nº 262 da Rua Domingos Afonso Sertão, na região do M'' Boi Mirim, e anunciou o assalto. Segundo o tenente Vitor, oficial do 1º Batalhão da Polícia Militar, o dono da loja teria sido a única testemunha, porém ele apenas ouviu os disparos e não viu de onde partiram os tiros.

Quando policiais da 2ª Companhia do 1º Batalhão chegaram ao local, encontraram três assaltantes feridos, que foram levados pelos PMs para o pronto-socorro municipal do Campo Limpo. O quarto acusado, também ferido, fugiu numa das motos e procurou atendimento no pronto-socorro do M'' Boi Mirim. O veículo não foi localizado. Com o trio que não conseguiu deixar o local do crime foram apreendidos uma Honda CB300, sem queixa de roubo ou furto, e um revólver calibre 38.

De acordo com o oficial da PM, todos os detidos aparentemente são maiores de idade e apenas um deles estaria com documentos. Os hospitais informaram à PM que os feridos não correm risco de morte. A ocorrência foi encaminhada para o 47º Distrito Policial, do Capão Redondo.