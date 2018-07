Atirador que baleou 3 em SP se rende à polícia

A polícia negociava a rendição de Gouveia desde 8h30. Inicialmente, as equipes mantinham contato com Gouveia por telefone. No período da tarde, a negociação passou a ser visual. Por volta das 16h50, a polícia entrou no sobrado onde o atirador mora, na Rua Castro Alves. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) participou da negociação.

As vítimas foram baleadas no corredor de acesso ao imóvel e correram para fora depois dos disparos. Gouveia teria baleado as vítimas com uma pistola 9 milímetros, atingindo o enfermeiro no rosto. O oficial levou um tiro no peito e a psicóloga foi alvejada de raspão no ombro. As vítimas foram levadas ao Hospital do Servidor Público Municipal, que fica nas imediações da ocorrência. Informações preliminares dão conta que o quadro deles é "estável".