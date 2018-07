Atiradores matam 2 pessoas na região do Grajaú

Um dos casos ocorreu na Rua Vereador José Gomes de Moraes Neto, no Parque Residencial. Segundo informações preliminares, três jovens conversavam em frente a uma casa, supostamente onde um deles mora, quando foram surpreendidos por dois desconhecidos numa moto. A dupla realizou diversos disparos e atingiu um adolescente de 17 anos e um rapaz de 20. O outro jovem conseguiu correr e escapou.

Policiais militares da 4ª Companhia do 27º Batalhão, acionados via 190, foram até o endereço, mas, ao chegarem, a Unidade de Resgate(UR) 379 dos Bombeiros socorria uma das vítimas, a única que ainda estava no local do crime. O adolescente morreu no pronto-socorro do Grajaú; já o colega dele tinha a expectativa de receber alta até o início da manhã, pois teria sido atingido de raspão.

Cerca de 15 minutos antes e no bairro ao lado, distante apenas quatro quarteirões, outras três pessoas já haviam sido baleadas em via pública e também por ocupantes de uma moto, porém nem os bombeiros nem a Polícia Militar socorreram estas vítimas, que teriam sido levadas por parentes ou testemunhas para o mesmo pronto-socorro. Uma delas morreu e as outras duas permaneciam internadas.

Apesar das duas ocorrências terem horário e endereço muito próximos e motoqueiros estarem envolvidos em ambas, não se sabe ainda se há relação entre os dois casos, que seriam registrados no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.