Atiradores matam 4 e ferem 2 em São Paulo e no ABC Paulista

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram mortas e duas sobreviveram ao serem vítimas de atiradores, entre o final da noite desta quinta-feira (18), e o início da madrugada desta sexta-feira, na zona leste da capital paulista e em São Bernardo do Campo, no ABC.

Três homens foram baleados à 0h10 na Rua Goiti, próximo de uma favela, que leva o mesmo nome da rua, na região de Itaquera, zona leste. Duas das vítimas morreram no local. Odécio Roberto dos Santos Lemes, de 32 anos, ferido de raspão na cabeça, foi levado para o pronto-socorro Planalto, atendido e liberado. Segundo a polícia, o local do crime seria ponto de tráfico de drogas. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa.

Meia hora antes, no bairro do Montanhão, área de favela, em São Bernardo do Campo, outras três pessoas também haviam sido baleadas. Policiais militares foram até a Rua Passagem Novo Horizonte, onde encontraram as três vítimas. Duas delas já estavam mortas. A terceira foi encaminhada para o pronto-socorro Anchieta e teria sobrevivido, segundo a PM. O crime foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.