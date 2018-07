Atiradores matam agente penitenciário no centro do Rio Policiais da 4ª Delegacia, da Central do Brasil, região central do Rio, tentam esclarecer o assassinato do agente penitenciário Marcelo Martins dos Santos, de 39 anos, surpreendido por desconhecidos, às 22 horas de ontem, no Largo São Francisco da Prainha, no bairro da Gamboa, zona portuária da cidade.