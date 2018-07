Atiradores matam dois e ferem um na Grande São Paulo

Ocupantes de um veículo atiraram na madrugada desta quarta, 17, contra três pessoas que conversavam em uma rua na Favela do Quinze, na cidade de Guarulhos, região leste da Grande São Paulo. As três vítimas não tiveram tempo de correr. Feridos, dois morreram no local e o terceiro segue internado em estado grave no Hospital Municipal de Guarulhos. Segundo a PM, uma das vítimas, uma mulher, já tinha passagem pela polícia. O número da placa do veículo dos atiradores não foi anotada. O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos. Tiroteio Três pessoas foram baleadas no final da noite desta terça, 16, durante um tiroteio no interior de um bar na região do Cangaíba, zona leste de São Paulo. Policiais militares foram acionados por testemunhas e chegaram a trocar tiros com desconhecidos que, após assaltarem o estabelecimento, fugiam pelo telhado do bar.