Atiradores matam um e ferem seis em bar em Salvador Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas após serem baleadas em um bar no centro de Salvador, na Bahia, nesta tarde. Segundo a polícia, tratou-se de uma tentativa de chacina. De acordo com a polícia, as vítimas estavam com um grupo de pessoas que assistia ao jogo Portuguesa x Vitória, quando homens em três carros chegaram atirando.Ainda segundo a polícia, Valdir Ferreira da Costa, de 45 anos, morreu na hora. Já Raimundo Barroso Neto, de 27 anos, Wilson Adorno de Jesus, de 41 anos, José Lauro Marques, de 47 anos, Marcos Vinícius dos Santos, de 26 anos, Bruno Cardoso de Oliveira e Carlos Augusto Azevedo Coutinho, de idades não informadas, foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado.