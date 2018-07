Atiradores taleban atrasam ofensiva

Após completar uma semana de operações, as tropas que participam da ampla ofensiva comandada pelos EUA e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra o Taleban em Marjah, sul do Afeganistão, concentram seus esforços agora em combater a ameaça dos franco-atiradores insurgentes.

Apesar de os comandantes aliados confirmarem avanços na luta contra os militantes do Taleban, a Otan reconheceu ontem que a ofensiva deve durar pelo menos um mês.

O general britânico Nick Carter, comandante das forças da Otan no sul do Afeganistão, afirmou que a retomada do controle de Marjah, onde ainda é encontrada muita resistência, deve ser concluída entre "25 e 30 dias". "Em três meses ou mais devemos ter uma ideia sobre se tivemos êxito (na operação)", disse o general.

Em um comunicado, a aliança explicou que os combates contra os insurgentes continuam, mas que ainda há muitos militantes que resistem. No entanto, a Otan considera a situação geral como "positiva".

Atiradores do Taleban surpreendentemente qualificados, juntamente com uma rede complexa de explosivos, têm atrasado o avanço dos militares na região. De acordo com comandantes, as tropas têm encontrado com mais frequência francoatiradores com treinamento superior aos vistos anteriormente. A explicação para a melhora da performance dos atiradores seria o maior tempo que os insurgentes tiveram para se preparar para a batalha, amplamente divulgada pelos aliados.

A publicidade em torno dos planos para conquistar a cidade de Marjah foi feita com o objetivo de fazer com que insurgentes menos comprometidos com a causa militante deixassem o combate durante a ofensiva - considerada a maior operação conjunta desde a invasão americana em 2001.

Ontem, seis soldados da Otan foram mortos em combate, aumentando para 12 o número de baixas entre os aliados.

NOVO MODELO

A iniciativa em Marjah deve servir como protótipo para um novo tipo de operação militar, com base no pensamento de contrainsurgência proposto pelo general Stanley McChrystal, comandante das forças americanas no Afeganistão. Pela primeira vez em oito anos, soldados dos EUA e da Otan deixarão de ter como prioridade matar insurgentes e terão como objetivo poupar civis e construir um Estado afegão.

Mais de 1,9 mil policiais estão preparados para ficar na cidade após o fim da ofensiva e um governador afegão para a região está pronto para assumir o poder assim que a operação acabar.