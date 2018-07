Atividade industrial de SP cresce pelo 2o mês

O Indicador de Nível de Atividade (INA) cresceu 1,6 por cento em outubro ante setembro, segundo dados com ajuste sazonal. Sem ajuste, houve alta 4,5 por cento.

Mas na comparação com outubro de 2008, a atividade recuou 4,6 por cento. No ano, o INA acumula baixa de 11,6 por cento.

O dado de setembro foi revisto para baixo para crescimento de 3,6 por cento contra agosto com ajuste, ante a leitura preliminar de alta de 4,3 por cento.

Em outubro, um dos destaques de alta entre os setores pesquisados foi Veículos automotores, com avanço de 7,9 por cento mês a mês com ajuste sazonal, e Alimentos e bebidas com expansão de 7,7 por cento.

USO DA CAPACIDADE

A Fiesp acrescentou que o nível de utilização da capacidade instalada, com ajuste sazonal, atingiu 82,0 por cento em outubro, ante 81,5 por cento em setembro e 82,8 por cento em igual período de 2008.

Entre os setores, as maiores taxas de uso da capacidade foram de Coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e produção de álcool, com 98,9 por cento, segundo dados sem ajuste sazonal, e Celulose, papel e produtos de papel com 91,5 por cento.

