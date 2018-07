Atividade industrial de SP sobe 0,5% em março

O Índice de Nível de Atividade (INA) subiu 0,5 por cento em março na comparação com fevereiro, segundo dados com ajuste sazonal divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), nesta terça-feira.

Sem ajuste sazonal, a atividade subiu 10,14 por cento no mês passado contra fevereiro.

Mas na comparação com março do ano passado, o indicador despencou 13,1 por cento.

No acumulado do ano a atividade tem queda de 14,9 por cento em relação ao mesmo período de 2008, o pior resultado da série histórica iniciada em 2003.

Entre os setores, o destaque de alta em março foi Produtos têxteis, com crescimento de 2,9 por cento na comparação mensal com ajuste.

O nível de utilização da capacidade instalada da indústria ficou em 76,7 por cento em março, ante 77,6 por cento em fevereiro e 82,7 por cento em igual mês de 2008, com ajuste sazonal.

O Sensor, outro índice da Fiesp que atua como um antecedente que mede o sentimento do industrial sobre a atividade do setor, subiu para 51,4 pontos na segunda quinzena de abril, ante 49,5 pontos na primeira.

O patamar de 50 divide o otimismo do pessimismo. Em abril do ano passado o Sensor estava em 57,5 pontos.

(Por Vanessa Stelzer)