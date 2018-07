Atividade industrial em SP sobe 3,7% em setembro A atividade da indústria de São Paulo cresceu 3,7 por cento em setembro ante agosto, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta terça-feira pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Sem ajuste, houve alta de 1,9 por cento no nível da atividade. Frente a setembro do ano passado, o avanço foi de 7,7 por cento. No ano, a atividade tem expansão de 7,8 por cento, a maior variação para este período desde 2004. Nos últimos 12 meses o ganho da atividade foi de 8,1 por cento. Entre os setores, em setembro o destaque foi Minerais não metálicos, com alta de 4,0 por cento na comparação mensal, com ajuste, seguido por Material eletrônico e equipamentos de comunicação, com avanço de 4,8 por cento. O setor de Veículos automotores registrou um aumento de 5,3 por cento no período. As vendas reais da indústria tiveram alta de 5,1 por cento em setembro ante agosto, sem ajuste sazonal, e ganho de 5,7 por cento na comparação anual. No ano, o avanço das vendas foi de 5,0 por cento. O uso da capacidade instalada na indústria do Estado, considerando os dados com ajuste sazonal, totalizou 77,5 por cento em setembro, comparado a 75 por cento em agosto e 79,7 por cento em setembro de 2007. (Reportagem de Vanessa Stelzer)