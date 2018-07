Atividade industrial sobe 0,4% em janeiro

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista subiu 0,4% em janeiro, ante dezembro, com ajuste sazonal, informou ontem a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No cálculo sem ajuste sazonal, o INA teve queda de 4,5%, a maior para meses de janeiro desde 2006, quando caiu 7,9%. Em relação a janeiro de 2009, a atividade da indústria aumentou 18% no mês passado, o melhor resultado para o mês desde 2003.