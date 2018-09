Atividades marcam 1 ano da UPP do Morro do Salgueiro O Morro do Salgueiro completa hoje um ano livre do domínio do tráfico de drogas. Para marcar o primeiro aniversário da instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Salgueiro, a Secretaria de Segurança realiza hoje uma série de atividades na comunidade e na Tijuca, bairro vizinho ao local.