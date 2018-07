Ativista anti-imposto joga avião contra prédio da Receita no Texas

DANOS - Fumaça e poeira espalham-se na região do prédio da Receita em Austin, no Texas, após colisão de aeronave: bombeiros tentaram por horas controlar o incêndio no local

Um cidadão americano indignado com o sistema de arrecadação de impostos nos Estados Unidos jogou ontem o avião monomotor que pilotava contra um edifício do fisco em Austin, no Estado do Texas, vizinho de um prédio do FBI, polícia federal americana. O corpo do piloto foi encontrado entre os destroços. A colisão causou um grande incêndio e deixou milhares de pessoas em pânico. Pelo menos 190 funcionários trabalham no local. Pelo menos dois funcionários foram hospitalizados, mas suas identidades e estado de saúde não foram divulgados. O subchefe do corpo de bombeiros local, Harry Evans, disse que havia pelo menos um desaparecido no edifício atingido.

O piloto suicida foi identificado como Joseph Andrew Stack. Segundo as autoridades, ele era engenheiro de software e teria incendiado a própria casa antes do incidente. Stack postou um texto na internet descrevendo seus problemas com o fisco e no qual dizia que a violência era "a única solução".

"Uma vez eu li que o significado da loucura é repetir o mesmo processo uma vez depois da outra e esperar um resultado diferente. Por isso, estou pronto para pôr um fim a essa loucura. Aqui tens, senhor grande irmão IRS (Serviço de Impostos Interno, em inglês), algo diferente: ofereço meus quilos de carne e felizes sonhos", diz a mensagem postada ontem. A autenticidade da nota não pôde ser verificada de forma independente. Segundo os registros da Secretaria de Estado da Califórnia, Stack teve duas companhias de software em Lincoln, mas foram suspensas pela agência fiscal local.

CAÇAS NO AR

O ataque suicida fez com que o Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos (Norad, na sigla em inglês) enviasse dois caças de combate F-16 da Base Aérea de Ellington Field para patrulhar o espaço aéreo de Austin. Autoridades negaram imediatamente que a ação estivesse vinculada ao terrorismo internacional.

O avião usado foi um Piper Cherokee, registrado em nome de Stack. Ele decolou do aeroporto de Georgetown e, segundo as normas da aviação, não era obrigado a manter contato com os controladores aéreos durante o voo. "Esta resposta da Norad foi uma medida prudente e consistente com nossa resposta a incidentes aéreos semelhantes", disse o porta-voz do comando, Jamie Graybeal.

As janelas do segundo e do terceiro andares do edifício governamental foram tomadas pelas chamas e por uma densa fumaça negra. Os bombeiros tentaram por horas controlar o incêndio provocado pela colisão. Os funcionários do prédio de sete andares foram orientados a deixar o local às pressas e reunir-se no estacionamento.

Segundo o porta-voz da Administração-Geral de Aviação dos EUA, Lynn Lunsford, o piloto não apresentou plano de voo prévio. A funcionária do fisco Peggy Walker, que trabalha no edifício, estava sentada em sua mesa quando sentiu o impacto do avião: "Foi como se uma bomba tivesse explodido. Nos levantamos e saímos correndo."

O Birô Nacional de Segurança do Transporte disse ter enviado uma equipe para investigar os detalhes do acidente. Para muitos americanos, a ação de ontem trouxe lembranças do 11 de Setembro, quando sequestradores lançaram dois aviões de passageiros contra as Torres Gêmeas, em Nova York, e um contra o Pentágono. Um quarto avião caiu na Pensilvânia.

CARTA DE DESPEDIDA

Joseph Andrew Stack

Piloto suicida

"Uma vez eu li que o significado da loucura é repetir o mesmo processo uma vez depois da outra e esperar um resultado diferente. Por isso, estou pronto para pôr um fim a essa loucura. Aqui tens, senhor fisco, algo diferente: ofereço meus quilos de carne e felizes sonhos"

TERROR CONTRA O ESTABLISHMENT

Oklahoma City - O atentado terrorista cometido por Timothy McVeigh, em 19 de abril de 1995 em Oklahoma City, teve como alvo um edifício federal. O ataque, que deixou 168 mortos e 500 feridos, era considerado, até o 11 de Setembro, o pior nos EUA

Unabomber - O matemático Theodore John Kaczynski, que se afastou da sociedade para viver na floresta, lançou por vários anos ataques a bomba pelo correio. Seus alvos eram na maioria cientistas informáticos e geneticistas. Os ataques deixaram 3 mortos e 22 feridos. Ele foi preso em 1996

Waco - O cerco de Waco começou em 28 de fevereiro de 1993, quando funcionários da agência responsável por álcool, tabaco e armas de fogo foram ao rancho da seita davidiana com um mandado de busca e foram recebidos a tiros. Quatro agentes e seis seguidores de David Koresh morreram no tiroteio. O cerco de 51 dias terminou com o incêndio do rancho, que deixou 66 mortos

Ataques com Antraz - Uma série de ataques com antraz foi lançada em 2001 após o 11/9. Cartas com o agente biológico deixaram 5 mortos e 20 feridos. O cientista Bruce Ivins, suspeito dos ataques, foi encontrado morto por overdose de analgésicos em 2008

Fort Hood - O psiquiatra Nidal Malik Hasan abriu fogo em novembro na base de Fort Hood, Texas, matando 13 pessoas e ferindo outras 30. O americano de origem palestina ficou paraplégico. Segundo a mídia, Hasan trocou e-mails com o imã de uma mesquita frequentada por dois terroristas do 11/9