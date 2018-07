Ativista chinês é condenado a 3 anos

A China sentenciou ontem a 3 anos de prisão um ativista político que tentou ajudar os pais de crianças que morreram soterradas no desabamento de suas escolas no terremoto de Sichuan, em maio do ano passado. Huang Qi, de 46 anos, foi condenado sob a acusação de possuir "segredos de Estado", categoria que dá margem a um julgamento sem nenhuma transparência e é frequentemente utilizada contra os críticos do Partido Comunista.

Dirigente de uma organização de defesa dos direitos humanos e de um website que defende maior liberdade política, Huang Qi já havia sido preso em 2003 sob a acusação de "incitar a subversão" - e só foi libertado em 2005. Na época, o ativista criticou a repressão aos estudantes que, em 1989, pediram reformas democráticas na Praça Tiananmen, em Pequim, no mais poderoso desafio à autoridade do Partido Comunista desde sua chegada ao poder, em 1949.

Huang Qi foi preso em junho do ano passado, algumas semanas depois do terremoto que, em 12 de maio, devastou a região central da Província de Sichuan e deixou pelo menos 80 mil mortos. Segundo as autoridades de Pequim, 5.335 vítimas eram estudantes que morreram no desabamento das escolas onde estavam - o tremor ocorreu no início da tarde, durante o horário de aulas.

O grande número de escolas destruídas levantou questionamentos sobre a qualidade das construções e suspeitas de corrupção e conluio entre construtoras e dirigentes locais do Partido Comunista para utilização de materiais de baixa qualidade nos edifícios.

REVOLTA

Grande parte das crianças mortas era de filhos únicos, o que agravou ainda mais a revolta dos pais. Huang Qi foi preso depois de oferecer ajuda a algumas dessas famílias.

Sua mulher, Zeng Li, que assistiu ao julgamento, disse que os responsáveis pela condenação nunca informaram qual segredo de Estado Huang Qi supostamente possuía. "Eu acredito que é uma vingança pelo terremoto e outras atividades dele. Mas a corte não me deu nem mesmo uma cópia da sentença", disse Zeng à agência de notícias Reuters.

A decisão foi anunciada dias depois de o presidente dos EUA, Barack Obama, visitar a China e defender maior respeito à lei e aos direitos humanos no país.

"Huang Qi deveria ser tratado como um cidadão modelo, comprometido com o estado de direito, mas, em vez disso, ele se tornou vítima da vaga legislação chinesa", afirmou Sam Zarifi, diretor para Ásia-Pacífico da Anistia Internacional. O advogado do ativista, Ding Xikui, disse que recorrerá da decisão.