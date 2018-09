Ativista da Rio-92 não poderá vir ao SWU A ativista ambiental canadense Severn Culli-Suzuki cancelou a presença no Fórum Global de Sustentabilidade do SWU, em novembro, por causa de uma gravidez de risco. Ela ficou famosa com um discurso na Rio-92, aos 12 anos, e foi descrita como "a menina que calou o mundo por 6 minutos". / AFRA BALAZINA e CEDÊ SILVA, ESPECIAL PARA O ESTADO