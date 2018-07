Ativista do Barein é agredido durante protesto, diz oposição

Eles disseram que vários agentes atiraram Nabeel Rajab no chão e o espancaram na cabeça, no pescoço e nas costas. Ele foi levado para o hospital, mas não está claro se ficará detido, segundo um advogado que conversou com Rajab, diretor do Centro de Direitos Humanos do Barein.

O Ministério do Interior imediatamente rejeitou essas versões, dizendo pelo Twitter que os policiais encontraram o ativista "caído no chão" e o levaram para um hospital.

Antes, o governo do pequeno reino árabe havia alertado que a passeata organizada pelo principal grupo de oposição era ilegal, e que "procedimentos judiciais serão tomados contra transgressores".

O Barein é um país de maioria xiita, governado por uma monarquia absolutista sunita.

O país registrou diversos protestos no começo de 2011 como parte da chamada Primavera Árabe, e o governo local pediu auxílio das Forças Armadas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes para controlar a situação.

Os xiitas se queixam de discriminações sectárias no acesso a terras e empregos públicos, e exigem a redução dos poderes da família real.

Mais de mil pessoas foram detidas durante a primeira onda de protestos -alguns dos manifestantes teriam sido torturados e mortos, e muitos outros estão sendo processados. Manifestações diárias continuam acontecendo na ilha, que é a sede da Quinta Frota Naval dos EUA.

Um inquérito sobre os protestos e a repressão, encomendado pelo próprio Barein, concluiu que houve abusos sistemáticos contra detentos, e contestou as alegações do reino de que o Irã, um país xiita, teria orquestrado as manifestações.

O Barein disse estar implementando as recomendações do inquérito. O governo dos EUA condiciona a isso o destino de um acordo armamentista de 53 milhões de dólares.

