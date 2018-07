Ativista do Greenpeace é recebida por Tarso Genro A bióloga brasileira Ana Paula Maciel, 31 anos, militante ambientalista que passou dois meses presa e outros 40 dias retida na Rússia, se encontrou na manhã desta segunda-feira, 30, com o governador gaúcho Tarso Genro. Na reunião, no Palácio Piratini, sede do governo, a ativista do Greenpeace agradeceu o apoio por sua libertação - "sem o apoio do governo do RS e da presidenta Dilma Rousseff eu não estaria aqui hoje"- , mas criticou as usinas de carvão no RS.