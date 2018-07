Ativista suicida passou em teste para ter brevê

O engenheiro de sistemas que anteontem lançou um avião contra um prédio do fisco onde trabalhavam 200 pessoas, em Austin, Estado do Texas, havia sido aprovado tanto no exame médico quanto no psicotécnico para obter seu brevê. O ato de fúria de Joseph Andrew Stack, de 53 anos, resultou em sua morte e na de outra vítima que estava no prédio.

Stack deixou uma carta na internet com um manifesto contra o governo e incendiou sua casa antes de atirar o avião contra o edifício federal. Autoridades suspeitam que ele tentou atingir os andares inferiores do prédio, onde ficam escritórios responsáveis pela coleta do imposto de renda.

Ainda não está claro se o engenheiro colocou em seu avião algum material que aumentaria o dano provocado pelo impacto da aeronave.

Ontem uma declaração atribuída à mulher de Stack, Sheryl, foi divulgada à imprensa por um amigo da família. Curto, o texto oferecia "a mais sincera simpatia" às famílias das vítimas, mas evitava comentar a tragédia.

No manifesto escrito antes do ato de fúria, Stack faz críticas contra o "grande irmão" - em alusão ao livro 1984, de George Orwell -, à Igreja Católica e às "inimagináveis atrocidades" cometidas por grandes corporações. "Nada muda a não ser que haja uma contagem de corpos." Então, ele conclui: "Violência não é apenas a resposta, mas a única resposta." E então assina "Joe Stack (1956-2010)".

Investigadores afirmam que ele escreveu a carta minutos antes de incendiar sua casa.

"Ele não fazia manifestos sobre nada", disse Pam Parker, promotora cujo marido tocava na banda de Stack. "Ele não era obcecado com o governo nem com nada desse tipo. Tampouco era solitário, não ficava calado num canto. Ele tinha amigos e conversas normais com pessoas normais", disse.