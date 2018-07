Ativistas criam ciclofaixas irregulares em São Paulo

Todos esses sinais foram feitos por cicloativistas no último mês, durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O raciocínio é simples: com quase todos os paulistanos na frente da televisão, é bem mais fácil levar giz, baldes de tinta e pincéis para o asfalto e fazer a pintura nas ruas desertas antes que o tráfego volte ao normal.

Por ter sido a primeira, a faixa da Ponte Cidade Universitária, pintada durante o jogo contra a Coreia do Norte, na tarde de 15 de junho, é uma das mais simbólicas. O local escolhido pelos ativistas é movimentado, e, apesar de haver calçada e um grande fluxo de pedestres dos dois lados, não há sinal de pare ou semáforo e é difícil atravessar a alça sem correr o risco de ser atingido pelos carros. Por isso, também foi pintado no asfalto um aviso, a poucos metros da faixa: "Devagar, vidas."

Agora, como a seleção só jogará de novo na Copa em 2014, a pintura de sinais no asfalto deve voltar a ser feita durante a madrugada, horário de ruas vazias, no qual os ativistas costumam agir desde 2007, quando o movimento começou.

Um dos ativistas, que preferiu não se identificar, explicou que o objetivo não é protestar para que a administração municipal coloque uma ciclofaixa exclusiva nos locais pintados. Segundo ele, os símbolos servem para lembrar ao motorista que a legislação de trânsito nacional prevê que todas as faixas podem ser usadas também por bicicletas. "O símbolo reforça a ideia de que o ciclista pode, sim, passar por ali, como está escrito no código. A obrigação do motorista é compartilhar a via, mas muita gente ignora essa regra", afirma.

Juristas ouvidos pela reportagem frisam que a prática é ilegal. "Sinais de trânsito são normas administrativas, que só podem ser estabelecidos por autoridade pública. Eu apoio politicamente a ideia. Mas, do ponto de vista jurídico, é ilegal", diz o professor de Direito Constitucional da PUC-SP, Pedro Serrano.

Desserviço

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) concorda com a ilegalidade das pinturas. "Esse tipo de sinalização presta um desserviço aos ciclistas, uma vez que os induz a correrem riscos ao circular em uma faixa que não foi planejada para receber bicicletas nem oferece a segurança necessária", afirmou o órgão, em nota. Há duas semanas, a CET apagou 33 bicicletinhas que haviam sido pintadas pelos ativistas na Ponte Cidade Universitária e na Rua Alvarenga. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.