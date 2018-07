Ativistas fazem 5.ª-feira 4.º ato por redução de tarifa

Além da redução do preço, os manifestantes exigem a criação de um grupo de trabalho para discutir o projeto "tarifa zero" com a prefeitura. O prefeito César Souza Júnior (PSD)alega que não tem como reduzir o preço das passagens e que um novo patamar será discutido após a conclusão do processo licitatório de concessão às empresas que operam o transporte público que será concluído no fim de 2013. Manifestantes defendem uma reforma progressiva dos impostos, com o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de setores empresariais de alta renda para se criar um fundo que possa financiar o setor e permitir que seja aplicada a gratuidade no transporte público em Florianópolis.