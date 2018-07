Ativistas ganham o tapete vermelho

Alguns golfinhos e muitas denúncias contra a produção agrícola dos EUA vão marcar presença em Los Angeles no dia 7, durante a premiação do Oscar. Isso porque dois filmes com temas ambientais concorrem ao Oscar de Melhor Documentário este ano: The Cove e Food, Inc.

Grande favorito a levar a estatueta, The Cove mostra os horrores da captura e da matança de golfinhos no Japão. Para isso, ativistas se infiltraram em uma dessas "pescarias", munidos de câmeras escondidas.

A intenção do diretor ? o ativista americano Louie Psihoyos ? é que a visibilidade do filme denuncie o extermínio e o adestramento desses animais. "E o Oscar pode ajudar nisso", diz Psihoyos, prevendo que 300 milhões de pessoas assistam ao filme, já que saiu vencedor dos prêmios dos Críticos de Los Angeles e do Sindicato dos Produtores.

Já Food, Inc, de Robert Kenner, trata da indústria alimentícia americana, expondo os efeitos nocivos para a saúde, o meio ambiente e os direitos humanos. "Estou sendo chamado para conversar com as mesmas empresas que se recusaram a aparecer no filme", conta Kenner. Os dois documentários ainda não têm data de estreia no Brasil.