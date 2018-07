Ativistas pró-armas planejam manifestações em 49 estados dos EUA

As manifestações, que serão realizadas principalmente em capitais, estão sendo organizadas por um grupo chamado Guns for America, lançado no Texas pelo piloto de aviões Eric Reed.

O debate norte-americano sobre o controle de armas explodiu em meados de dezembro, quando um homem matou 20 crianças e seis adultos em minutos em uma escola de Newtown, Connecticut, usando um rifle.

Após o massacre, Obama e defensores do controle de armas começaram um esforço para banir as armas de assalto. Um número de Estados adotaram uma legislação sobre as armas e Nova York, que tem as leis de controle mais restritas do país, ampliou a proibição às armas de assalto na terça-feira.

Os defensores do controle de armas disseram que civis americanos não têm necessidade justificável de portar armas de assalto e que mais análises sobre o passado dos compradores ajudarão a manter as armas longes das mãos de criminosos.

Na tarde de sexta-feira, mais de 18 mil pessoas haviam dito na página da Guns for America no Facebook que participariam das manifestações.

(Por Nick Carey)