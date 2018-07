Ativistas protestam contra PEC 37, 'cura gay' e Copa Depois da queda na tarifa do transporte público, os manifestantes que se concentram para iniciar um protesto pelas ruas do Rio escolheram quais são as próximas reivindicações: o fim da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que restringe o Ministério Público (MP) em investigações, o projeto da "cura gay", aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, e o fim de investimentos nas obras da Copa do Mundo.