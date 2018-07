Ativistas sofrem em acampamento precário

No dia em que assumiu a responsabilidade pela coordenação dos processos diplomáticos na Rio+20, o Brasil redesenhou o documento que será levado aos chefes de Estado a partir de quarta-feira. Para tentar conciliar posições e dar andamento às negociações, o País retirou do texto os colchetes - marcações feitas quando há divergências.

Entre os pontos de maior conflito que saíram do documento está a proposta de criar um fundo internacional de apoio ao desenvolvimento sustentável, no valor de US$ 30 bilhões por ano, feita pelo Grupo dos 77+China. A proposta tinha o apoio do Brasil.

O novo documento - com 56 páginas, 25 a menos do que o que estava sendo negociado até anteontem - resume-se agora a um compromisso genérico de "mobilização significativa de recursos", sem menção a cifras, datas ou origem do dinheiro.

A intenção do Brasil é fechar um acordo em torno do documento até a noite de segunda-feira, para que ele chegue sem pendências nas mãos dos chefes de Estado, que se reunirão até sexta-feira na sessão final de alta cúpula da conferência.

No espaço de encontros e debates da sociedade civil na Rio+20, a Cúpula dos Povos ainda não produziu o impacto esperado frente à agenda oficial. Após um início marcado pela desorganização e falta de informações aos participantes, a expectativa é de que a partir de hoje os problemas sejam resolvidos no Aterro do Flamengo, para preparar o espaço para os principais eventos que ocorrem a partir de terça-feira.

Enquanto a conferência se desenrola, a cidade do Rio de Janeiro se acostuma com a presença de representantes do mundo inteiro e de brasileiros de várias regiões. Ontem, o carioca que andou de metrô se surpreendeu com dezenas de índios que se espalharam pelas composições.

Com trajes típicos, eles carregavam sacos com instrumentos, arcos e flechas e cordões de miçangas. Desde que desembarcaram no Rio de Janeiro, os índios de diferentes etnias transformaram seus cocares multicoloridos numa espécie de marca registrada da Rio+20.