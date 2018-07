Ativistas usam símbolos dos jogos olímpicos para criticar abusos

Nos Jogos Olímpicos de Pequim, não são só os atletas que estão competindo. O governo chinês e seus críticos também estão numa briga para controlar a maneira como as pessoas em todo o mundo vêem o país. Para cada slogan ou símbolo dos Jogos divulgado pela China, surgem diversas versões usando as mesmas imagens para ilustrar supostos abusos de direitos humanos, protestar contra o domínio chinês no Tibete ou contra a suposta influência da China no conflito de Darfur, no Sudão. Veja também: China se concentra nas imagens de força e heroísmo Foto: BBC Os eventos dos últimos meses tornaram a disputa mais acirrada. Em março deste ano, ativistas foram às ruas da capital tibetana, Lhasa, para pedir a independência do território. Semanas depois, a passagem da tocha por várias cidades do mundo se transformou em caos. Ficou difícil insistir no que dizia o slogan dos Jogos: "Um mundo, um sonho". Não parecia que mundo compartilhava um sonho em relação às olimpíadas, quando a tocha tinha que ser tão fortemente protegida. Mas para muitos chineses os ataques à tocha eram como um ataque à própria China. Humilhação e indignação fizeram com que eles se unissem em apoio ao governo. Em maio, uma tragédia fez com que o país se unisse ainda mais. Quando o terremoto de Sichuan matou 70 mil pessoas. Para a maioria dos chineses, o slogan "um mundo, um sonho" faz sentido. Aqueles que querem fazer parte desse sonho são bem-vindos. Já os que querem apagar a chama olímpica, esses, Pequim espera que fiquem bem longe dos Jogos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.