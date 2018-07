Atlantis, animação da Disney em dia de fracas atrações

14h15 no SBT

(Our Lips Are Sealed). EUA, 2000. Direção de Craig Shapiro, com Mary Kate Olsen, Ashley Olsen, Jim Meskimen, Samara Clatterbuck.

Duas irmãs gêmeas depõem contra um criminoso, sobrinho de um perigoso gângster, e entram na lista de pessoas que recebem auxílio do FBI para mudar de identidade e de cidade. Elas vão morar na Austrália e lá têm dificuldades em se ambientar com a moçada local. Tudo muda quando elas se enturmam com dois jovens surfistas. Surge, porém, um problema: o tal gângster descobre o paradeiro das mocinhas e envia dois atrapalhados bandidos para capturá-las. Veículo para o desfile do talento - ou da falta de - das gêmeas Olsen, na época contando 14 anos - hoje, elas têm 21. A gosto do freguês. Reprise, colorido, 92 min.

Pixel - A Garota Perfeita

15h50 na Globo

(Pixel Perfect). EUA, 2004. Direção de Mark Dippe, com Ricky Ullman, Leah Pipes, Spencer Redford, Chris Williams, Tania Gunadi, Porscha Coleman.

Menina que é líder de uma banda luta para conseguir seu espaço. Quando um amigo cria uma cantora virtual, o grupo vira um sucesso. Porém, tudo se complica quando ele precisa lidar com os sentimentos da menina e os de sua própria criação. A ideia a boa, já a realização... Reprise, colorido, 85 min.

Atlantis, o Reino Perdido

17 h na Rede Brasil

(Atlantis). EUA, 2001. Direção de Gary Trousdale e Kirk Wise.

Depois de A Bela e a Fera e O Corcunda de Notre-Dame, os diretores Trousdale e Wise fizeram esta outra animação da Disney, que não fez tanto sucesso nos cinemas, mas é uma aventura bacana sobre garoto que tenta realizar o sonho de seu pai, encontrando a civilização perdida de Atlântida. Só que, na verdade, ele está indo salvar Atlantis, ameaçada por um novo cataclismo. Reprise, colorido, 95 min.

Eu, Você, Ele e os Outros

22 h na Rede Brasil

(Non C"È Due Senza Quattro/Double Trouble). Itália, 1984. Direção Enzo Barboni, com Terence Hill, Bud Spencer.

Milionários sul-americanos são ameaçados por gângsteres. Como proteção, contratam dois sósias para tomarem seus lugares. Apesar da segurança que o artifício oferece, os dublês desenvolvem um talento todo especial para esbanjar dinheiro, levando seus empregadores à loucura. Mais um exemplar da série Trinity, já repetindo fórmulas. Reprise, colorido, 101 min.

Guerreiros do Céu e da Terra

22h15 na Bandeirantes

(Warriors of Heaven and Earth). EUA, Hong Kong, China, 2003. Direção de Ping He, com Wen Jiang, Kiichi Nakai.

Depois de décadas de serviço para o imperador chinês, rapaz deseja retornar ao Japão, mas é enviado para o oeste para caçar criminosos procurados pela Justiça. A única maneira de voltar é capturar e executar um soldado renegado procurado pela Justiça por liderar uma violenta rebelião, quando se recusou a seguir a ordem de matar crianças e mulheres feitas de prisioneiras. Filme sem nenhuma credencial de elenco ou direção. O espaço na programação da Band só se justifica por trazer a tradicional pancadaria das produções orientais. Para fãs do gênero. Reprise, colorido, 120 min.

O Detonador

22h55 na Globo

(The Detonator). EUA, Romênia, 2006. Direção de Po-Chih Leong, com Wesley Snipes, Silvia Colloca, Tim Dutton, William Hope, Matthew Leitch.

Agente da CIA é enviado à Polônia para impedir que um perigoso traficante de armas realize a venda de uma arma nuclear. Lá, sua identidade é descoberta, o que o leva à prisão. Libertado, o agente recebe a missão de escoltar para os Estados Unidos uma bela russa perseguida pelo mesmo traficante e tem a valiosa informação sobre o paradeiro de uma fortuna de 30 milhões de dólares. Nada de novo. Reprise, colorido, 96 min.

Anno Domini - Parte 2

1h15 na Rede Brasil

(Anno Domini). EUA, 1985. Direção de Stuart Cooper, com Ava Gardner, Susan Sarandon, Jack Warden, James Mason, Anthony Andrews.

As três horas que faltam da minissérie que a emissora começou a exibir ontem, sobre o destino dos discípulos de Jesus, após Sua ascensão. Filmado no Oriente e na Europa, o filme mostra o início do confronto entre o império romano, os judeus e os cristãos primitivos. O elenco superstar garante a atenção em uma história bíblica um tanto fora de época. Reprise, colorido, 180 min.

Intercine

1h55 na Globo

A emissora exibe o filme preferido do público entre as seguintes opções: Jogo Pela Sobrevivência, de Stewart Raffill, com Billy Zane, Kelly Brook, Juan Pablo Di Pace, Todd Collins, sobre um empresário arrogante e egocêntrico, que decide viajar ao lado de sua mulher. Assim, conhecem um tripulante do iate com quem acabam isolados em uma ilha deserta quando o iate pega fogo e afunda. Logo o tripulante se destaca por ser um eficiente pescador, providenciando comida para todos. Longe da civilização, começa a nascer entre os três uma tensão insuportável. Uma espécie de Big Brother em uma ilha; e Diga Que Não É Verdade, de James B. Rogers, com Heather Graham, Chris Klein, Orlando Jones, Sally Field, Richard Jenkins, sobre os encontros e desencontros de dois jovens: um rapaz órfão e uma cabeleireira. Nada inspirador.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre Um Sonho Sem Limites, de Gus Van Sant, com Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix, Casey Affleck, sobre uma garota ambiciosa que quer se transformar em jornalista e estrela de televisão a qualquer custo. Como repórter de TV local, torna-se capaz até de matar para chegar ao estrelato. Uma das melhores interpretações de Nicole, precisa como uma mulher ambiciosa (EUA, 1995, fone 0800- 70-9011); e A Última Ameaça, de John Woo, com John Travolta e Christian Slater, sobre piloto da Força Aérea Americana que rouba mísseis nucleares para chantagear o governo. Mas seu copiloto, traído no episódio, decide reaver os mísseis e conta com a ajuda de uma mulher que conhece a área onde o ladrão se esconde. Filme de ação com cenas espetaculares (marca registrada do diretor Woo) e uma dupla de atores afinada - Travolta voltaria a estrelar o longa seguinte do cineasta, A Outra Face, uma trama fantástica em que um agente do FBI (Nicolas Cage) troca de cara para tentar conseguir informações sobre o paradeiro do assassino de seu filho, mas John Travolta entra no jogo e, de repente, cada um deles tem seu duplo em cena (EUA, 1996, fone 0800- 70-9012).