Atlantis completa missão na ISS Os astronautas americanos Michael Good e Garrett Reisman retornaram à Estação Espacial Internacional (ISS) após quase sete horas de trabalhos nos quais instalaram as duas últimas baterias do eixo dos painéis de energia solar ao redor do complexo, a cerca de 400 quilômetros de distância da Terra. A missão do ônibus espacial é a última ao complexo orbital.