Atlantis encerra última missão e retorna da ISS

O ônibus espacial Atlantis partiu ontem da Estação Espacial Internacional (ISS), que está 98% completa depois de 12 anos de construção. "Esse lugar agora é um palácio", disse o astronauta Piers Sellers ontem, em ligação feita do espaço. O ônibus espacial com seis astronautas deve retornar para a Flórida na quarta-feira. Esta é a missão final do Atlantis. A Nasa está aposentando os ônibus por custo e segurança.