Atlantis se aposenta após 32ª missão

O ônibus espacial Atlantis (foto) retornou ontem à Terra, após concluir a sua última viagem à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), 25 anos após sua primeira decolagem e com mais de 185 milhões de quilômetros percorridos. A nave tocou o solo às 8h48 locais (9h48 em Brasília) no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Com uma aterrissagem perfeita, os seis astronautas concluíram a missão de 12 dias, que deixou o terreno preparado para futuras visitas à ISS, com um novo ponto de acoplamento para as naves russas Soyuz e Progress, que devem substituir os ônibus espaciais dos Estados Unidos. O 32.º voo da Atlantis marca a sua aposentadoria. Foi a terceira das cinco viagens que a Nasa programou para a sua frota de ônibus espaciais, completada pela Discovery e pela Endeavour, em 2010. As três naves devem deixar de trabalhar neste ano. / EFE