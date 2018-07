Atleta amador morre em meia maratona em Campinas

Ele foi socorrido por uma ambulância que estava no local da prova e foi levado para o Hospital Casa de Saúde, mas acabou morrendo. Segundo os organizadores do evento, a prova era dividida em duas modalidades, de 10 e 21 quilômetros. A organizadora se solidarizou com a família, mas lembrou, em nota, que os atletas inscritos assumem e declaram no termo de responsabilidade serem conhecedores de "seu estado de saúde e capacidade atlética" e também que treinaram "adequadamente para o evento".