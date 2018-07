Atleta argentina morre após salto de paraquedas no ES A atleta argentina Stella Maris Moix, de 40 anos, morreu na manhã de sábado ao saltar de paraquedas e cair de uma altura de cerca de 400 metros, no sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu antes do início do segundo dia de competições do Campeonato Mundial de Wingsuit, realizado na Pedra da Onça, no município de Castelo. Stella não participava da competição, que foi suspensa no sábado e retomada neste domingo.