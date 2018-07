Atletas árabes são retratadas sem estereótipos em exposição em Londres

LONDRES - Cerca de 140 mulheres árabes estão competindo nos Jogos Olímpicos de Londres, representando mais de dez países. Pela primeira vez na história das Olimpíadas, todos os países participantes enviaram competidoras mulheres - algo até então inédito para três nações árabes: Brunei, Catar e Arábia Saudita.

Imagens e histórias dessas atletas estão reunidas em uma exposição na casa de leilões Sotheby's, em Londres.

Marian Lacombe, representante da Sotheby's, conta que as atletas vêm de países bem distintos, como Marrocos e Kuwait. Cada uma contou os desafios que enfrenta para competir e o que o esporte representa para ela. As imagens em exposição fogem do estereótipo comumente associado à mulher árabe.

A atleta Reem Al-Sharshany lembra que, antigamente, as mulheres não podiam sair de casa ou praticar esportes. Agora, a presença de atletas do sexo femininos nos Jogos Olímpicos é um estímulo às demais.

