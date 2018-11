Atletas de elite correm mais risco de desenvolver artrite-estudo

Havia um risco duas vezes maior em jogadores de futebol ou handball, e três vezes maior em jogadores de hóquei no gelo, acrescentaram os pesquisadores, cujo estudo foi publicado no American Journal of Sports Medicine.

A osteoartrite, também chamada de artrose, ocorre quando a cartilagem que amortece as articulações se desgasta. Isso faz com que os ossos entrem em atrito, o que pode provocar dores, inchaços e movimentos limitados.

"A osteoartrite de quadril e joelho... é mais encontrada em ex-atletas do sexo masculino do que o esperado", escreveu o coautor Magnus Tveit da Universidade Lund, na Suécia.

"Uma lesão prévia no joelho está associada com a osteoartrite no joelho em ex-atletas de esportes de impacto, mas não em atletas de esportes de não impacto."

O estudo incluiu mais de 700 atletas suecos aposentados, com idades entre 50 e 93 anos, que praticaram esportes em nível profissional e olímpico, e quase 1.400 homens da mesma idade que se exercitaram pouco ou nada.

O grupo de atletas aposentados incluía homens envolvidos em esportes de muito contato, como futebol e hóquei, e os que participaram em esportes de nenhum contato, como corrida, natação ou ciclismo.

O risco de desenvolver artrite nos quadris ou joelhos era 85 por cento maior em atletas de elite. Em atletas que foram submetidos a cirurgias nas articulações, o risco mais que dobrava.

O risco para os que praticavam pouco ou nenhum exercício era de 19 por cento.

"Exercícios regulares são importantes para a saúde e o bem-estar, mas certos tipos de exercício expõem a pessoa a um risco maior de lesões", disse Joseph Buckwalter, que estuda osteoartrite e medicina esportiva na Universidade de Iowa e que não fez parte do estudo.

"Atletas de elite praticam esportes que exigem mais fisicamente e requerem esforço, então estão sob um risco maior de lesões nas articulações e lesões repetitivas nas articulações."

Embora o estudo tenha encontrado pouco impacto sobre atletas jovens ou de fins de semana, há algumas lições para alguns deles, acrescentou Tveit.

"Se você for um corredor de meia idade e acima do peso, que quer correr em um nível intenso, há maneiras melhores de ficar em forma sem correr risco de uma lesão no joelho", escreveu em um email.

Especialistas concordam que a atividade física, independentemente do tipo de esporte, traz benefícios para a saúde que superam o risco de artrite, e recomendam esportes com menos riscos de lesões, como natação, ciclismo, corrida moderada e yoga.