'Atletas são nossos heróis', diz Sabrina Sato A passagem do jogador de futebol Ronaldo pelo sambódromo levantou o público nas arquibancadas e emocionou a modelo e apresentadora de televisão Sabrina Sato, uma das musas da bateria da Gaviões da Fiel. "É um ano de Copa do Mundo, um ano em que ele merece a homenagem", disse Sabrina, na saída do desfile.