Atlético-MG tenta embalar no estadual Após ganhar por 7 a 0 do Juventus-AC, pela Copa do Brasil, o Atlético-MG volta a campo hoje. Desta vez pelo Mineiro. A equipe de Luxemburgo pega o Uberlândia, às 17 horas, para subir na tabela, pois faz campanha irregular. Ontem, com apenas 2 titulares o Cruzeiro bateu o Ituiutaba por 1 a 0, gol de Fabinho aos 45 minutos do segundo tempo.