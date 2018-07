Ato contra CPI fecha avenida por 6 horas no Rio

Inconformados com a realização a portas fechadas da reunião da CPI dos Ônibus na Câmara Municipal, manifestantes bloquearam nessa quinta-feira, 15, por seis horas a principal avenida do centro do Rio e hostilizaram dois vereadores aliados do prefeito Eduardo Paes (PMDB) que fazem parte da comissão de investigação. Após os tumultos, o presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), afirmou que quer contratar PMs de folga para atuar na segurança da Casa e "reestabelecer a ordem". A Câmara está ocupada desde sexta-feira, 9.

O presidente da CPI, Chiquinho Brazão, e o relator, Professor Uóston, companheiros de partido do prefeito, foram perseguidos quando deixaram o Palácio Pedro Ernesto, no fim da manhã. Professor Uóston foi atingido nas costas por um ovo e Brazão, cercado por um grupo. Os manifestantes cercaram os táxis em que os vereadores embarcaram, tentando impedir que seguissem adiante.

O entorno da Câmara Municipal foi ocupado por policiais militares que, com escudos e capacetes, controlavam a entrada de pedestres nas ruas laterais e restringiam a funcionários o acesso à sede do Legislativo municipal. A Avenida Rio Branco foi fechada por um grupo de 200 manifestantes desde as 10h30, o que provocou o caos no trânsito do centro. Lojas e restaurantes fecharam as portas, com medo de quebra-quebra, que não aconteceu.

Além dos manifestantes, alguns mascarados que fecharam a avenida, sentados ou deitados na via pública, outro grupo permanecia na Cinelândia, na frente da Câmara. Eles reivindicam mudanças na composição da CPI, formada majoritariamente por aliados do prefeito que nem sequer assinaram o pedido de criação da comissão. O foco da investigação é a concessão de linhas de ônibus pela prefeitura e a suspeita de formação de cartel entre as empresas de transporte.

Detidos. Dois manifestantes foram detidos por terem agredido policiais militares e levados para a 5.ª DP (Mem de Sá). Motoristas que tentaram forçar a passagem foram repelidos pelos manifestantes - um deles chegou a subir na capota de um carro.

Os PMs tinham a orientação de manter distância dos manifestantes, enquanto o ato fosse pacífico. Com isso, um pequeno grupo interceptava os carros na esquina da Rio Branco com a Almirante Barroso, em um dos pontos mais movimentados do centro, sem interferência da polícia. Às 16h30, com o movimento esvaziado, a Rio Branco foi reaberta.

A primeira reunião da CPI foi a gota d'água para a radicalização da manifestação, porque o público não pôde acompanhar os trabalhos. Apenas os 11 manifestantes que ocupam a Câmara desde a sexta-feira passada foram autorizados a assistir à sessão.

Autor do requerimento da CPI, Eliomar Coelho (PSOL) foi convidado por Chiquinho Brazão a se sentar à mesa, mas recusou, afirmando que não participaria, por "não encontrar legitimidade" nas ações dos outros quatro integrantes da comissão, todos aliados do prefeito, e pelo fato de a sociedade não poder participar.

Brazão tentou impedir Eliomar de falar, dando inicio à sessão. Em seguida, o vereador do PSOL se retirou da sala. Em solidariedade a Eliomar e repúdio ao que apontaram como censura por parte do presidente da CPI, os manifestantes que assistiam à reunião colocaram mordaças pretas na boca e exibiram cartazes com pedidos de que a investigação não "acabe em pizza".

A sessão plenária que deveria acontecer às 14h horas foi suspensa pela Mesa Diretora para evitar mais tumultos.

Em entrevista à Rádio Band News, o prefeito Eduardo Paes disse que não se mobilizou para evitar a criação da CPI dos Ônibus, assim como não pretende interferir na composição e no trabalho da comissão. COLABOROU CLARISSA THOMÉ